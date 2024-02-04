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    • Nesli tükenmek üzere olan su samuru Ardahan'da görüntülendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Nesli tükenmek üzere olan su samuru Ardahan&#039;da görüntülendi

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, buz tutan Kula Nehri üzerinde görüntülendi. Ömürleri 12-18 yıl olsa da 4 yıl yaşamaları şans olarak görülüyor.

    Ardahan'da yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde bir su samuru görüntülendi. Buz üstüne çıkarak çevreyi gözetleyen su samuru, Doğa fotoğrafçısı Erhan Deniz tarafından fotoğraflandı.

    Nesli tükenmek üzere olan su samuru Ardahan'da görüntülendi

    Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurunun boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor.

    Nesli tükenmek üzere olan su samuru Ardahan'da görüntülendi

    Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücü olan su samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur.

    Nesli tükenmek üzere olan su samuru Ardahan'da görüntülendi

    Su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türün 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olarak görülüyor.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Yaşam > Nesli tükenmek üzere olan su samuru Ardahan'da görüntülendi
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