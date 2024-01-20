Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bursa'da nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semender tesadüfen kurtarıldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa'da nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli semender bir vatandaşı dikkati sonucu tesadüfen bulundu. Anadolu semenderinin Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir tür olduğu öğrenildi.

    Bursa&#039;da nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semender tesadüfen kurtarıldı
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi'nde bir vatandaşın dikkati sonucu tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi yapılan gölette nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) bulundu.

    Bursa'da nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semender tesadüfen kurtarıldı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından yapılan incelemede türün, önceden Doğulu Kuzey Şeritli Semenderi (Kafkas şeritli semenderi) ile birlikte aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür düzeyine çıkarılmış olan Anadolu şeritli semenderi (Ommatotriton nesterovi) olduğu tespit edildi.

    Bursa'da nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semender tesadüfen kurtarıldı

    Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alınması sırasında bulunan üç semender yine aynı bölgede yer alan ve içerisinde türe ait bireylerin bulunduğu su içi bitkilerince zengin farklı bir alana taşındı.

    Bursa'da nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semender tesadüfen kurtarıldı

    Anadolu şeritli semenderinin, Samsun’dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir tür olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bursaspor
    Haberler > Güncel > Bursa'da nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semender tesadüfen kurtarıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bir Seçil Erzan vakası daha! 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar - Güncel100 milyon TL'lik vurgun yaptılarİşten çıkarılınca marketin cips standını devirip kaçtı - Güncelİlginç olayın nedeni sonradan ortaya çıktıSivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan ilk uyarı: Er ya da geç olacak - GüncelSivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan ilk uyarıSahte internet sitesi kullanılan kapora dolandırıcılığında 5 tutuklama - GüncelKapora dolandırıcılığında 5 tutuklamaİstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu! - Güncelİstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu!Eylem hazırlığındaki DEAŞ istihbarat elemanı yakalandı - GüncelEylem hazırlığındaki DEAŞ istihbarat elemanı yakalandıFabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi - GüncelFabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdiSütlü Toblerone hakkında toplatma kararı - GüncelSütlü Toblerone hakkında toplatma kararıGökçeada feribot seferlerine olumsuz hava engeli - GüncelGökçeada feribot seferlerine olumsuz hava engeliInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi - GüncelInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...