Bakanlık harekete geçti! Sosyal medyaya 'define' ayarı

İnternet ortamında kanun dışı kültür varlığı satışları, kaçak kazı ve izinsiz define aramalarıyla ilgili yapılan suça teşvik eden paylaşımlar engellenecek.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Video paylaşım platformlarında define arama adı altında kaçak kazı yapmak isteyenlere yol gösteren ve suç olmasına rağmen kaçak kazı yapılmasını özendiren yayınlara karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. YouTube ve Google temsilcileri ile temasa geçen bakanlık, kaçak kazı ve define arama videolarının engellenmesini talep etti.

AYRINTILI DOKÜMANLAR TEMSİLCİLERE İLETİLDİ

Google ve YouTube temsilcilerine, define arama adı altında yapılan paylaşımların sakıncaları kanuni dayanakları ile anlatıldı. Bu yayınların, Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu hakkında bilgisi olmayanların yanlış yönlendirilmesine ve suç işlenmesine sebep olabileceği, zengin kültürel mirasa sahip Türkiye’de kültür varlıkları üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açabileceği belirtilerek kültür varlıklarının korunması ve tahribatının önlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca konuya ilişkin hazırlanan ayrıntılı dokümanlar da Google ve YouTube temsilcilerine iletildi.

Öte yandan, Bakanlık, internet ortamında yasadışı kültür varlığı satışları, kaçak kazı ve izinsiz define aramalarına ilişkin yapılan paylaşımları takibe alarak, 2023 yılında 57 olaya müdahale etti. Kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlar dâhilinde de 2023 yılında, 148 bin kültür varlığı ve 50 bin civarında tarihî obje ele geçirildi.

Yine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri ile 2023 yılında yurt dışındaki 3 bin 59 eserin Türkiye’ye iadesi sağlandı. Bu eserlerin 2 bin 940’ı Bulgaristan sınırında ele geçirilen Anadolu kökenli sikkelerden oluşuyor.