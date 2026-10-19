Bakanlıktan 'KYK borcu' uyarısı! Bu tuzağa dikkat

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bahanesiyle vatandaşlardan para isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, borçların e-Devlet üzerinden kontrol edilmesi ve ödemelerin yalnızca resmi kanallardan yapılması gerektiğini bildirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK borcu ve icra dosyası gerekçesiyle vatandaşlardan ödeme talep eden kişilere karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

PARA İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİN

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün adı kullanılarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların öğrenim kredisi borçlarını e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri istenirken, ödemelerin yalnızca Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığının resmi ödeme kanalları aracılığıyla yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için borç durumunun resmi sistemlerden sorgulanması ve ödeme işlemlerinde yetkili kurumların kanalları dışına çıkılmaması gerektiği hatırlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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