Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularını aldı. Burs başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alındı. Hem burs hem de kredi başvuru sonuçları aynı gün duyurulacak. Peki, KYK 2026 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçlarında son durum ne?

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2026-2027 KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs ve öğrenim kredisi başvurularında süreç tamamlandı. 16 Ekim'de tamamlanan burs başvuru süreci ardından adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. KYK burs başvuru sonuçları için net tarih vermedi ancak geçtiğimiz yılın sonuç tarihi bir ipucu veriyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları 5 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı, bu yıl da benzer şekilde KYK burs başvurularının kasım ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Burs başvuru süreci tamamlandı! 2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENECEK?

• Şehit/gazi çocuğu (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi yararlanabilir): İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler: Ulusal Engelli Veri Bankası uygulamasının 18 yaş üstü alanında raporlarının kayıtlı olması gerekmektedir.

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Amatör milli sporcular: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, amatör milli futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.

• Anne ve babası vefat edenler: Bakanlığımız tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) teyit edilmektedir.

• İlk yüz öğrencileri: ÖSYM Başkanlığından teyit edilmektedir.

KYK BURS/KREDİSİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer alacak. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmayacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.



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