Bakırköy'de 4 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı, tır şoförü tutuklandı

Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda tır şoförü M.F., çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı. Ayrıca feci kazanın yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tır alçak olan köprüye çarptı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi. Tır şoförü M.F., çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan önce tırın kamera açısından geçtikten hemen sonrada köprüye çarptıktan sonra sürücüsünün araç içerisinden çıktığı görülüyor.ß

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kaza sonrası gözaltına alının şoför tır sürücüsü Mehmet F.'nin emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

2019 YILINDA DA AYNI KÖPRÜYE ÇARPMIŞ

Öte yandan meydana gelen facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Dün, 4 kişinin içinde bulunduğunu otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı tırın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği öğrenildi. Aynı noktada yaşanan başka bir kazada da, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de tır devrilmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından Çankırı’dan gelen aile yakınları tarafından cenazeler teslim alındı. Teslim alınan cenazeler yıkanmak üzere Kozlu Mezarlığı Gasilhanesine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Eyüpsultan ve Sarıyer Ayazayağa mezarlıklarında defnedilecek.