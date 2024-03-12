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Haberler > Gündem > Devrilen tırın altında 4 kişi can vermişti! Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı

Devrilen tırın altında 4 kişi can vermişti! Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Devrilen tırın altında 4 kişi can vermişti! Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy'de dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan tırın şoförü Mehmet F.'in ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Bakırköy'de dün akşam meydana gelen kazada kağıt yüklü tırın dorsesi Marmara geçidine çarparak yanda seyreden aracın üzerine devrilmiş, olayda aynı aileden 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kaza sonrası gözaltına alının şoför tır sürücüsü Mehmet F., adliyeye sevk edildi. Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Devrilen tırın altında 4 kişi can vermişti! Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı - 1. Resim

2019 YILINDA DA AYNI KÖPRÜYE ÇARPMIŞ

Öte yandan meydana gelen facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Dün, 4 kişinin içinde bulunduğunu otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı tırın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği öğrenildi. Aynı noktada yaşanan başka bir kazada da, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de tır devrilmişti.

Devrilen tırın altında 4 kişi can vermişti! Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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