Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi! Cadde trafiğe kapatıldı
İstanbul Bakırköy'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tanker, virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken tankerin dolu olması nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Florya Yeni Havaalanı Caddesi trafiğe kapatılırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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İstanbul Bakırköy'de, virajı alamayarak devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
Florya Yeni Havaalanı Caddesi'nde H.O. yönetimindeki LNG yüklü tanker virajı alamayarak devrildi.
Haber verilmesi sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Tankerin dolu olması sebebiyle bölgede güvenlik tedbiri alan ekipler, caddeyi trafiğe kapattı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
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