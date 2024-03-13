Bakırköy'deki katliam gibi kazada hayatını kaybeden aileye son görev

İstanbul Bakırköy'de, içinde bulundukları otomobilin üzerine devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişilik aile bugün son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Bakırköy'de Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada tırın dorsesi aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrilmiş, sürücü Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44), kızları Merve Aytekin (16) ve sürücünün annesi Güler Rukiye Aytekin (67) hayatını kaybetmişti.

Tır şoförü M.F., çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kazada hayata kaybeden aynı aileden 4 kişi için öğle namazının ardından Eyüpsultan Camii'nde cenaze tören düzenlendi.

Cenaze törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vefat edenlerin yakınları, genç kızın okul arkadaşlar katıldı.

Cenaze töreninde tabutun başından bir an olsun bile ayrılmayan Recep Aytekin ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı.

Merve Aytekin'in okul arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Sultan Aytekin'in yeğeni ise tabuta sarılarak ağladı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güler Rukiye Aytekin’in cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına, Recep Aytekin, Sultan Aytekin ile Merve Aytekin’in cenazeleri de Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

Feci kazada hayatını kaybeden sürücü Recep Aytekin ve kızı Merve Aytekin'den geri fotoğrafları kaldı.