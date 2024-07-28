Balıkesir'de katliam gibi kaza! Tıra çarpan otomobil 3 kişiye mezar oldu

Bandırma yolunda önünde seyreden tıra çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gönen Tuzakçı Kırsal Mahallesi civarında Bandırma karayolunda meydana geldi. 10 CBZ 20 plakalı otomobil, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

3 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otomobilde bulunan Recep Çalışkan, Erkan Çakırcalı, İdris Mandacı hayatını kaybederken Neslihan D. yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.