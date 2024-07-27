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Antalya Kumluca’da trafik kazası: 2 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Necdet Karabaş ve Muammer Herek hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde meydana geldi. 

Antalya Kumluca’da trafik kazası: 2 ölü - 1. Resim

ÖNCE AYDINLATMA DİREĞİNE SONRA AĞACA ÇARPTI

Feci kazada, Necdet Karabaş’ın kullandığı otomobil, Ahmet Ali Ağa Bulvarında Kumluca Finike istikametinde ilerlerken, Kumluca ilçe çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Ardından yine refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Antalya Kumluca’da trafik kazası: 2 ölü - 2. Resim

BİRİ OLAY YERİNDE BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Necdet Karabaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Muammer Herek’in ise ağır yaralandığını tespit etti.

Antalya Kumluca’da trafik kazası: 2 ölü - 3. Resim

Antalya Kumluca’da trafik kazası: 2 ölü - 4. Resim

Kazada ağır yaralanan Muammer Herek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necdet Karabaş ve Muammer Herek'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya adli tıp morguna sevk edilirken, cenazeler yapılacak otopsinin ardından Finike'de toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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