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Balkondan düşen genci, tente kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya, Serik, Belek, Düşme, Balkon, Tente, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da ikinci kattaki evinin balkonunda gezen genç adam, dengesini kaybederek alt kattaki tentelere düştü. Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren genç, itfaiye merdiveniyle indirildi.

Serik ilçesi Belek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Özgür Gültepe, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattaki evinin balkonunda yürürken dengesini kaybederek alt katta bulunan iş yerlerine ait gölgelik tentelerin üzerine düştü.

Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren ve tentenin üzerinde hareketsiz kalan Gültepe'yi fark eden çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar, esnaf merdiven yardımıyla tenteye çıkarak Gültepe'yi sakinleştirmeye çalıştı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla sağlık görevlilerini tenteye çıkardı. Gültepe, ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Gültepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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