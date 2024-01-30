Barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Güvenlik güçleri terörün kökünü kazımak için yurt içinde ve sınır ötesinde peş peşe operasyonlar düzenliyor, örgüt mensupları çareyi kaçmakta buluyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

"TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAK"

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."