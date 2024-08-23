Barış Yardaş kendisini hedef alan Fatih Altaylı'ya cevap verdi! Ahmet Tezcan'dan yalanlama geldi

Fatih Altaylı, Youtube kanalında gazeteci Barış Yarkadaş'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Yarkadaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Altaylı'nın Güneş Gazetesi'nde yöneticilik yaptığı dönemi hatırlattı. 'Patron katı'nda yaşananlara ilişkin de Ahmet Tezcan'ı şahit gösterdi. Konu ile ilgili söz hakkı doğan Tezcan'dan ise yalanlama geldi, işte detaylar...

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Barış Yarkadaş için, "Enteresan bir figür. Gazeteci desen gazeteci değil, siyasetçi desen siyasetçi değil" dedi. Kendisini hedef alan Altaylı'ya sosyal medya hesabından cevap veren Yardaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 1991 senesinde Güneş Gazetesi'nde stajyer olduğu zaman ciddi bir mali kriz olduğuna değinen Barış Yardaş, o sıralar aralarında Fatih Altaylı'nın da bulunduğu yönetim kadrosunun maaşları ödeyemediğine dikkat çekti.

Yardaş paylaşımında, "Gazetenin yazarlarından Ahmet Tezcan, Altaylı’nın da olduğu patron katına çıktı ve Fatih’e 'Bir arkadaşımızın çocuğu oldu. Çocuğuna süt alamıyor. Bani ona biraz para verin süt alabilsin' dedi. Fatih, 'Ne yapayım ben de kedime süt alamıyorum' cevabını verdi. Fatih işte budur…" ifadelerine yer verdi.

AHMET TEZCAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Barış Yardaş'ın bu paylaşımının hemen ardından bir açıklama da Ahmet Tezcan'dan geldi. Tezcan, "Ben çok iyi hatırlıyorum da sen biraz yanlış hatırlıyorsun Barış. "Bebeğe süt alacak" dediğim bir arkadaş değildi bendim. Fatih öyle bir şey söylemedi aksine "Bana bir yerden 500 lira gelecek, onu dağıtacağız, sen bekle 100 lirasını sana verelim" dedi ve dediği gibi oldu" dedi.