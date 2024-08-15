Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgası büyüyor! "Dava açacağım... Mesajlarını çıkarsam utanır"

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı arasındaki gerilim devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ yalakası kepaze, satılık" gibi ifadeler kullandığı Altaylı, eski CHP liderini mahkemeye vereceğini söyledi ve "Mesajları duruyor bende, çıkarırım utanır" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasındaki kriz büyüyor. CHP Genel Kurultayında Özgür Özel'i desteklediğini belirten Altaylı, Kılıçdaroğlu için "AK Parti'ye çalışıyor" demiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu ifadeye hakaret içeren sözlerle cevap vermişti.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Altaylı'nın sözlerine çok sinirlenen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merkepler adam olur sen olmazsın, FETÖ yalakası kepaze, satılık, kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur, alçak!

Be paranın emrindeki tetikçi! ajan ve İşbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen, namussuz ve alçaksın! Beni daha fazla konuşturma!"

ALTAYLI O SÖZLERE SESSİZ KALMADI

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Fatih Altaylı'dan cevap geldi. Altaylı, paylaşımı "Çok düzeysiz bir saldırı" olarak nitelendirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye vereceğini söyledi.

"Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı" diyen Altaylı, "Yani "Yahu Fatih Altaylı'nın söylediği hakikaten doğruymuş" dedirtecek son hamlesini yaptı. Nasıl bir çıkarına, yeniden CHP'yi ele geçirme yönündeki bir çıkarına, nereye çok ağır dokunduysam eğer o yüzden çıldırmış" ifadelerini kullandı.

"NE ADINI ANARIM NE BİR ŞEY..."

Altaylı, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:

"O metni kaleme almak makul bir insanın işi değil. Yani o kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin... Dediğim gibi onun hesabını yargıda verecek zaten bana ve Türk adaletine. Ama o metni yazıp 'bunu yollayalım' diyenler Türkiye'de bugün olan biten gelinen durumda sorumlulardır.

Şu iyi oldu, ne olduğunu üslubuyla gösterdi. O yazmamıştır ama o yazılanı önüne konanı kendi ürünüymüş gibi yayınlayarak da gösterdi. Bu kişiyle ilgili benim son söyleyeceğim cümle budur. Bundan sonra ne adını anarım, ne bir şey.. Mahkeme salonunda görürsem görürüm görmezsem görmem."

"MESAJLAR DURUYOR, ÇIKARIRIM UTANIR"

Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinde çok geçmişe gittiğini belirten Altaylı, "Benim Hürriyet'ten ayrılmama falan filan gitmiş. Ondan sonra 20 kere falan konuk oldu. Mesajları duruyor bende, çıkarırım utanır. Kendisi biliyor bana neler yazdığını. Diyecek bir şey yok, çok seviyesiz çünkü. Ne olduğunu, kimin adına hareket ettiğini gösterdi. Bugün kim bana saldırıyorsa onların tetikçisidir" dedi.