Kılıçdaroğlu'ndan sessizliğini bozan Akşener'e cevap: "Dava açacakmış, ne olacak yani?"

Yeniden AK Parti'ye döneceği iddiası iddiasıyla siyaset gündemine bomba gibi düşen GELECEK Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, "Akşener dava açacakmış. Açsın, ne olacak yani? dedi.

Siyaset arenasında AK Parti'ye döneceği iddialarıyla gündeme gelen GELECEK Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bugün yerel seçimlerin ardından dağılan Altılı Masa'daki ortağı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendisine "ihanet" ve "ahlaksız" sözleri nedeniyle dava açan İyi Parti eski lideri Akşener'e cevap verdi.

ALTILI MASA'YI ÖZLEDİK

Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen ve 1.5 saat süren görüşmenin ardından iki lider gazetecilere açıklama yaptı. Savaş ihtimali de dahil olmak üzere Türkiye'yi bekleyen riskleri görüştüklerini kaydeden Davutoğlu, Altılı Masa döneminde yaşanan sohbetleri özlediklerini kaydetti. Davutoğlu, "Altılı masayı biz aslında hem toplumsal barış için kitleleri birbirine yakınlaştırmak hem de siyasi liderler arasında bir istişare imkanı, zemini açısından önemli görmüştük. O geride kaldı, şu anda yeni bir konjonktür var. Ama hepimizin benimsemesi gereken, toplumsal kesimlerin barışması, karşılıklı anlayış içinde siyasi liderlerin de bunu teşvik etmesi ve görüş alışverişini artırmaları lazım. Çok güzel bir sohbet oldu, özlemiştik." dedi.

"AKŞENER DAVA AÇACAKMIŞ, AÇSIN NE OLACAK"

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Tunç Soyer ile bir görüşme gerçekleştireceğiniz basına yansımıştı. Genel Başkan adaylığına ilişkin bir yorum yaptı Soyer. 'Şu anda konuşmak için henüz erken. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağım bu konuyu.' demişti. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna, "Onu, Tunç Bey'e soracaksınız, bana değil." cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Meral Akşener, sarf ettiğiniz sözler nedeniyle size dava açacağını söyledi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna karşılık, "Arkadaşlar, Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış. Açsın, ne olacak yani?" dedi.