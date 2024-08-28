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Bartın'da koca dehşeti! Karısını pompalı ile vurup, polise çarptı...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bartın&#039;da koca dehşeti! Karısını pompalı ile vurup, polise çarptı...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bartın'da aşamasındaki eşini tüfekle vurduktan sonra arabasına binip kaçmaya çalışan zanlı Kastamonu'nun Cide ilçesinde polise çarparak yakalandı.

Olay Amasra ilçesine bağlı Kum Mahallesi'ndeki yaşandı. 30 yaşındaki O.P. ablasını ziyarete gelen boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur P.'yi (27) pompalı tüfekle vurdu. Kanların içinde yere yığılan kadın olay yerine gelen sağlıkçıların yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

POLİS ARABASINA ÇARPARAK DURDU

O.P'nin otomobille Cide yönüne kaçtığını tespit eden polis ilçe girişinde önlem aldı. Dur ihtarına uymayan O.P, kontrol noktasından kaçtı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından O.P. ve arkadaşının bulunduğu otomobil polis aracına çarparak durdu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Hafif yaralanan iki şüpheli, Cide Devlet Hastanesi kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlılar tedavilerinin ardından Bartın'a gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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