Tekirdağ'da karısını istemeden öldürdüğünü söyleyen zanlı intihar etmeye çalıştı

Tekirdağ'da karısını öldürdükten sonra kayıplara karışan Hasan Dim'in yakalanmasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Jandarmaya yakalanınca karnına bıçak dayayan Dim, "Hayatımdaki en değer verdiğim şeydi, istemeden oldu" derken jandarma tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirilirken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darp ederek öldüren Hasan Dim'in, jandarma ekipleri tarafından yakalandığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi yolunda kıstırılan Hasan Dim, jandarmayı görünce elindeki bıçağı karnına dayadı. O sırada jandarma ekipleri Hasan Dim'e "Yapma dur, çocukların var, herkes seni merak ediyor" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Hasan Dim ise karnına bıçağı dayamış şekilde, "Hayatımdaki en değer verdiğim şeydi, istemeden oldu" derken jandarma tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.