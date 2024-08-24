2 çocuk annesini döve döve öldürdü! Polis her yerde cani kocayı arıyor
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da bir adam, tartışma yaşadığı eşini darbederek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde iddiaya göre H.D. ile eşi Elif Dim, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. eşini darbederek öldürdü.
2 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI
Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı