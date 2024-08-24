2 çocuk annesini döve döve öldürdü! Polis her yerde cani kocayı arıyor

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme:

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Tekirdağ'da bir adam, tartışma yaşadığı eşini darbederek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.