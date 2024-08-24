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2 çocuk annesini döve döve öldürdü! Polis her yerde cani kocayı arıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da bir adam, tartışma yaşadığı eşini darbederek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde iddiaya göre H.D. ile eşi Elif Dim, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. eşini darbederek öldürdü.

2 çocuk annesini döve döve öldürdü! Polis her yerde cani kocayı arıyor - 1. Resim

2 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI

Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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