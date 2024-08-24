Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net cevap 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e katıldığı canlı yayında "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu yöneltildi. CHP lideri merak edilen soruya çok net cevap verdi. İşte detaylar...

CHP lideri Özgür Özel, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da konuştu.

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"CHP'Yİ YENİDEN İKTİDAR YAPMAYA ADAYIM"

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye sorulan Özel'in cevabı çok net oldu. Özel, "Aday değilim. Çok net. Ben daha önce de anlatmıştım, cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve o gece genel başkan olmaya adayım. Bu hiç azımsanacak bir irade, hedef değildir." dedi.

"BEN TEKNİK DİREKTÖRÜM"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarını sona erdiren, CHP'li cumhurbaşkanı seçtiren bir genel başkan olan, bu işi başaran ekipte genel başkanlık yapmış biri olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü. Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıya tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım."

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ AMA..."

Erken seçim talebiyle ilgili de konuşan Özel, "Bugün karar alalım, 60 gün sonra iktidarız ama seçim için ya Tayyip Bey 'evet' diyecek ya da Meclis'te çoğunluk, o da yok. Biz erken seçim istiyoruz, teknik şartları elimizde bugün yok ama emekliler sokaklara dökülürse, işçiler tepkilerini erken seçim talebiyle dile getirirse o zaman olur" ifadelerini kullandı.