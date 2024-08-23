Korkunç manzara Tuğba Özay’ı çıldırmıştı! CHP’li belediye harekete geçti

Bafa Gölü çevresinde dağ gibi biriken çöpler ünlü manken Tuğba Özay’ı isyan ettirmişti. Özay’ın sosyal medyada bulunduğu çağrının ardından Milas Belediyesi harekete geçti ve çöpler kaldırıldı.

Eski manken ve sunucu Tuğba Özay, Bafa Gölü’nün etrafındaki kirlik karşısında çileden çıkmış, kişisel Instagram hesabından video paylaşarak ateş püskürmüştü.

Özay çöpleri gösterdiği görüntülerde “Allah’ım bu nasıl bir korkunçluk. Siz vatan hainisiniz. Bu nedir? Ya burası moloz dökme yeri mi? Buraya nasıl çöp dökersiniz. Bu nasıl bir zihniyettir. Bu doğaya nasıl kıyarsınız. Burası moloz ya da çöp dökme yeri mi? Sizin yüzünüzden bizim gibi duyarlı insanlar hasta oluyor” diyerek tepkisini dile getirmişti.

MİLAS BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Tatilden dönerken Milas Bafa Gölü kenarındaki çevre felaketine sinirlenen Tuğba Özay’ın çağrısı üzerine çöplüğe dönen Bafa Gölü çevresi temizlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, paylaşılan görüntülerden sonra ivedilikle hareket ederek Bafa Gölü’nün çevresini çöpleri temizlediklerini duyurdu.

ONLARCA TON ÇÖP TEMİZLENDİ

Bir kepçe ve 5 kamyonla bölgede çalışan Milas Belediyesi ekipleri uzun uğraşlar sonucu alandaki onlarca ton çöpü arıtabildi.

BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞLAR DA DUYARLI OLMALI

Sorumluluk sahasında oluşan çöp dağlarından Tuğba Özay’ın paylaşımı sayesinde haberdar olan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Bafa Gölü ve çevresinde gelişigüzel bir şekilde atılan moloz ve çöpler temizlenerek bölge güzel bir görünüme kazandırıldı. Çevre temizliği yalnızca belediyenin sorumluluğunda değildir. Vatandaşlar da duyarlı olmalıdır” diyerek vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.