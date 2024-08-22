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Çileden çıktı! Tuğba Özay 'Siz vatan hainsiniz' diyerek isyan etti

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Magazin Haberleri

Tuğba Özay, Bodrum’dan İzmir’e giderken Bafa Gölü girişinde gördüğü manzara karşısında adeta çılgına döndü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özay, “Allahım bu nasıl bir korkunçluk. Siz vatan hainisiniz. Bu nedir? Ya burası moloz dökme yeri mi? Buraya nasıl çöp dökersiniz” diyerek isyan etti.

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, adını zaman zaman yaptığı dikkat çekici açıklamalarla duyuruyor. Ünlü isim, hem mankenlik hem de şarkıcılık kariyerinde adını duyuran ünlü isim bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

Çileden çıktı! Tuğba Özay 'Siz vatan hainsiniz' diyerek isyan etti - 1. Resim

Sosyal medya hesabından yaptığı başka bir video paylaşımıyla dikkat çeken Özay, Bafa Gölü'nün etrafındaki kirlilik karşısında resmen çileden çıktı.

Çileden çıktı! Tuğba Özay 'Siz vatan hainsiniz' diyerek isyan etti - 2. Resim

Özay, Bafra Gölünü’nün kenarına atılan çöpleri göstererek isyan etti.  Ünlü manken paylaştığı videoda şunları ifade etti:

Çileden çıktı! Tuğba Özay 'Siz vatan hainsiniz' diyerek isyan etti - 3. Resim

“Allahım bu nasıl bir korkunçluk. Siz vatan hainisiniz. Bu nedir? Ya burası moloz dökme yeri mi? Buraya nasıl çöp dökersiniz. Bu nasıl bir zihniyettir. Bu doğaya nasıl kıyarsınız. Burası moloz ya da çöp dökme yeri mi? Sizin yüzünüzden bizim gibi duyarlı insanlar hasta oluyor."

Çileden çıktı! Tuğba Özay 'Siz vatan hainsiniz' diyerek isyan etti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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