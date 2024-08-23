Eski ortaktan CHP'ye veto! İyi Parti Can Atalay talebini reddetti

TBMM'de gerçekleşen kavgalı Can Atalay oturumunun ardından CHP, Meclis'i yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP'nin talebini eski ortağı İyi Parti veto etti.

Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Meclis'te kavga çıkmış, istenmeyen olaylar meydana gelmişti. CHP'nin Atalay'la ilgili Meclis'te sunduğu "genel görüşme açılması" önergesi reddedilmiş, kavga nedeniyle TİP Milletvekili Ahmet Şık ve AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verilmişti. CHP, TBMM'yi tekrar, Can Atalay için 10 Eylül’de olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak ana muhalefet partisine eski ortağı İyi Parti'den veto geldi.

BİR DEFA TOPLANDIK, CAN ATALAY BEKLEMELİ

İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, CHP'nin çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir defa toplandık. Hiç de hoş olmayan görüntüler yaşandı. Parlamentonun bu tür görüntülerle anılması beni mahcup ediyor, üzüyor. Can Atalay için normal yasama dönemi beklenmeli. Oylama da yapıldı zaten" dedi.

Gazeteci Eray Görgülü'ye konuşan Kürşad Zorlu karar alınması durumunda İyi Parti'nin destek sağlayacağını belirtti.

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BÖYLE BİR FOTOĞRAFTA YER ALMAK İSTEMİYORUM

Yaşanan kavgaya işaret eden Zorlu, "Parlamenter demokrasi çağrıları yaparken böyle bir fotoğraf verilmesi milletimizin kafasını da karıştırıyor. Böyle mi parlamenter sisteme döneceksiniz diye soruyor milletimiz haklı olarak. Ben tekraren bu toplantıya katılarak gergin ve kavgacı bir fotoğrafın içinde yer almak istemiyorum" diye konuştu.