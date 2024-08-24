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Taksi durağında araç sordu, aldığı cevabın ardından etrafa kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de taksi durağında araç soran bir kişi olumsuz cevap aldı. Bir saat sonra silahla durağa gelen şahıs etrafa kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken saldırgan, duraktakiler tarafından etkisiz hale getirilip polis teslim edildi.

Dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi taksi durağına gelip araç olup olmadığını sordu. Taksi durağı çalışan ise, taksinin olmadığını söylemesi üzerine şahıs oradan uzaklaştı.

SİLAHLI ADAMIN ÜZERİNE ATLADI

Bir saat sonra silahla gelen aynı şahıs, durağa karşı silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada taksi durağı çalışan ise adamın üzerine atlayarak içeriye doğru ateş etmesini engelledi.

Taksi durağında araç sordu, aldığı cevabın ardından etrafa kurşun yağdırdı - 1. Resim

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayda kimse yaralanmazken saldırgan durak çalışanları tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Daha sonra polis olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırıyı taksi durağı çalışanın engellediğini söyleyen durak başkanı Aydın Kılınç, “Birisi geliyor, taksi soruyor o an da aracımız yok. ‘Durakta araç yok, beklersen yardımcı oluruz' diyoruz. Çekiyor gidiyor. Sonra geliyor, burada görevli arkadaşa silahla ateş ediyor. Üç silah sesi duyduk ama polis 2 tane boş kovan buldu. Üzerine sıkıyor ama Allah'a şükürler olsun ki yaralı yok. Ama arkadaşımıza öldürmeye ateş ediyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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