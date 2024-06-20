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Başakşehir'de yol ortasında ata işkence ettiler!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de at arabasıyla yolculuk yapan bir şahsın ata işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler sonrası yakalanan şüpheliye 4 bin 180 bin lira para cezası verildi. 

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de meydana gelen olayda, bir at arabasında yolculuk yaptıkları esnada atın kontrolünü sağlayan bir şüphelinin ata sopa ile işkence ederek vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde atın sahibi C.C. isimli şüpheli olduğu öğrenilirken, olay sırasında atı kontrol eden diğer şüphelinin ise çocuk yaştaki E.B. olduğu tespit edildi.

ÇOCUK ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyet ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken, işkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun beşinci maddesi' gereğince 4 bin 810 Lira idari para cezasına çarptırıldı. Çocuk şüpheli E.B. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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