Hatay'da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu

Hatay'da yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Döner, 5 gün önce kaybolmuştu. Şizofreni hastası olan Döner, zeytinlikte bahçesini sulayan bir vatandaş tarafından yoğun koku gelmesi üzerine ölü olarak bulundu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Döner, Kurban Bayramı arifesinde Şenköy Mahallesi'ne çalışmaya gitmişti.

İnşaat işinde çalışan 51 yaşındaki Döner, rahatsızlandığı için bir ağacın altında dinlenmeye başlamıştı.

Bir süre dinlenen Döner, çalışma arkadaşları tarafından saat 10.30 sıralarında görüldükten sonra kayıplara karışmıştı. Şizofreni hastası olan Döner, adeta sırra kadem basmıştı.

ZEYTİNLİK BAHÇESİNİ SULARKEN MEHMET DÖNER'İ ÖLÜ BULDU

Bölgede jandarma ekipleri ve bölge halkı çalışma gerçekleştirmişti. Çalışmalara rağmen 5 gündür haber alınamayan şahsın cesedi, sabah saatlerinde zeytinlikte bahçesini sulayan bir vatandaş tarafından yoğun koku gelmesi üzerine ölü olarak bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Döner’in cansız bedeni Yayladağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunda herhangi yara izi olmadığı öğrenilen ve kaybolduğu inşaat alanına 100 metre mesafede bulunan Döner'in kesin ölüm nedeni otopsi işlemiyle belirlenecek.