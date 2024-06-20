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Hatay'da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı

Hatay'da yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Döner, 5 gün önce kaybolmuştu. Şizofreni hastası olan Döner, zeytinlikte bahçesini sulayan bir vatandaş tarafından yoğun koku gelmesi üzerine ölü olarak bulundu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Döner, Kurban Bayramı arifesinde Şenköy Mahallesi'ne çalışmaya gitmişti.

İnşaat işinde çalışan 51 yaşındaki Döner, rahatsızlandığı için bir ağacın altında dinlenmeye başlamıştı.

Hatay'da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu - 1. Resim

Bir süre dinlenen Döner, çalışma arkadaşları tarafından saat 10.30 sıralarında görüldükten sonra kayıplara karışmıştı. Şizofreni hastası olan Döner, adeta sırra kadem basmıştı.

Hatay'da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu - 2. Resim

ZEYTİNLİK BAHÇESİNİ SULARKEN MEHMET DÖNER'İ ÖLÜ BULDU

Bölgede jandarma ekipleri ve bölge halkı çalışma gerçekleştirmişti. Çalışmalara rağmen 5 gündür haber alınamayan şahsın cesedi, sabah saatlerinde zeytinlikte bahçesini sulayan bir vatandaş tarafından yoğun koku gelmesi üzerine ölü olarak bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Döner’in cansız bedeni Yayladağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatay'da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu - 3. Resim

Vücudunda herhangi yara izi olmadığı öğrenilen ve kaybolduğu inşaat alanına 100 metre mesafede bulunan Döner'in kesin ölüm nedeni otopsi işlemiyle belirlenecek.

Hatay'da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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