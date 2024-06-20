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Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı! Cengizhan Yurdutek kanlar içinde kaldı

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Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı! Cengizhan Yurdutek kanlar içinde kaldı

Magazin Haberleri

'Sıfır Bir' ekibinin son projesi 'Kıyma' dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi. BluTv'de yayınlanan dizinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek başını sıyıran mermiyle yaralandı. 

Dizi setinde silahlar bu kez gerçekten patladı. BluTv'de yayınlanan Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Sıfır Bir” dizi ekibinin son projesi olan 'Kıyma' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek saldırıda yaralandı.

KIYMA EKİBİ PLATONUN ARKASINDAYDI

Habere göre, olay 10 Haziran tarihinde dizinin 4. Sezonunun başlangıcında gerçekleşti. Kartal Be Platoları'nda yaşanan olayda görgü tanıklarının ifadelerine göre ekip platonun kapısının önünde hazırlık yapıyordu.

OYUNCULAR KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Oyuncular sahne provasına başlamak üzereyken Adana’dan gelen oyuncu ekibine ateş açıldı. Olayda Yurdutek'in şans eseri kurtulduğu öğrenildi.

Altuntaş'ın haberinde yer alan ifadelere göre, Bir şahıs Yurdutek'e yaklaşıp 5 el kurşun sıktı.

SALDIRGANI FARK ETMESİ CANINI KURTARDI

Dizinin Cengo rolüyle bilinen oyuncusu Yurdutek, silahlı kişiyi fark ederek son anda bankın arkasına atladı.

MERMİ CENGİZHAN YURDUTEK'İN BAŞINI SIYIRDI

Bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı. Dizi ekibi saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek’in tedavisini yaptı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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