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Cesedi paramparça etmişti! O kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki vahşeti konuşuyor. Tüyleri diken diken eden olayda bir adamın önce öldürüldüğü ardından kıyma makinesinde çekildiği öne sürüldü. Bugünkü yayında kıyma makinesi stüdyoya getirildi.

gelişme yaşandı. Programın bugünkü bölümünde çok konuşulan kıyma makinesi stüdyoya getirildi. 

Cesedi paramparça etmişti! O kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda - 1. Resim

‘CESEDİ KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİLER’ İDDİASI

ATV’de ekranlara getirilen ve kan donduran olayda Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektikleri iddia edildi. Bu iddia ağızları açık bırakırken, ailenin cinayeti işledikten sonra aynı makinede salça yapıp dışarıya sattıkları öne sürüldü. 

Cesedi paramparça etmişti! O kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda - 2. Resim

500 TL’YE SATILMIŞ

Yayına bağlanan bir kişi değeri 10 bin TL olan makinenin 500 TL’ye satıldığını söyledi. İddiaların odağındaki Güllü bunu yalanladı ve makineyi ağabeyinden aldığını söyledi. 

Cesedi paramparça etmişti! O kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda - 3. Resim

ADAM ÇEKİLDİĞİ SÖYLENEN MAKİNE STÜDYODA

Öte yandan cesedin çekildiği belirtilen ve herkesin merak ettiği o makine bugünkü canlı yayına getirildi. Makinenin kemik dokusunu da rahat parçalayacak bir yapısı olduğu görüldü. Şaşkınlığını gizleyemeyen 

İÇİNE DÜŞEN METAL KAŞIĞI BULGUR TANESİNE ÇEVİRMİŞ

Müge Anlı, makinenin içine düşen demir kaşığın bulgur tanesi kadar parçalandığını ve un ufak olduğunu aktardı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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