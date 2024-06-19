Fenomen Mika Raun sokak ortasında saldırıya uğradı! ‘Öldüresiye dövüldüm’

Tiktok ve Instagram fenomeni Mika Raun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını duyurdu. Gözü kanlar içinde ve ağlayarak bir video paylaşan Raun, “Ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar. Resmen öldüresiye dövüldüm” dedi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, erkek arkadaşıyla birlikte sokak ortasında saldırıya uğradığını açıkladı. Paylaştığı videoyla son durumunu gözler önüne seren ismin görüntüsü sevenlerini üzdü.

Mika Raun, bayram tatili için gittiği Antalya Kalkan’da korkunç bir olay yaşadı. Sokak ortasında saldırıya uğrayan fenomen Instagram’dan açıklamada bulundu ve hiçbir sebep olmaksızın erkek arkadaşıyla birlikte şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

“DAKİKALARCA SALDIRIYA UĞRADIK”

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Mika Raun, başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı. Dövüldüklerini aktaran Raun, yüklediği videoya şu notu düştü:

“Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar. Resmen öldüresiye dövüldüm. Ona defalarca vurdular. Üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Ve benim erkek arkadaşım sırf bu insanların karşısında durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki… Resmen dakikalarca saldırıya uğradık. Hastaneye götürülüyorum.”

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından Mika Raun, polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Fenomenin son hali ise sevenlerini üzdü.