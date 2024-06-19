6 yıllık evlilik bitiyor! Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

6 yıl önce nikah masasına oturan Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Bir çocukları bulunan oyuncu çiftten Sevilay Tilda Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor” dedi.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ , ‘Emret Komutanım’ , ‘Adanalı’ , ‘Başım Belada’ gibi birçok yapımda rol alan Umut Oğuz, kendisi gibi oyuncu Sevilay Tilda ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Çiftten kötü haber geldi.

“EVET BOŞANIYORUZ”

2019 yılında oğulları Dora’yı kucaklarına alan ikili, evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından boşanacaklarını açıklayan Sevilay Tilda Oğuz, şunları söyledi:

“Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum.”

UMUT OĞUZ PAYLAŞIM YAPMADI

Eşinin boşanma açıklamasının ardından konuyla ilgili Umut Oğuz’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.