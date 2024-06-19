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6 yıllık evlilik bitiyor! Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
6 yıllık evlilik bitiyor! Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 yıl önce nikah masasına oturan Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Bir çocukları bulunan oyuncu çiftten Sevilay Tilda Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor” dedi.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ , ‘Emret Komutanım’ , ‘Adanalı’ , ‘Başım Belada’ gibi birçok yapımda rol alan Umut Oğuz, kendisi gibi oyuncu Sevilay Tilda ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Çiftten kötü haber geldi.

6 yıllık evlilik bitiyor! Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor - 1. Resim

“EVET BOŞANIYORUZ”

2019 yılında oğulları Dora’yı kucaklarına alan ikili, evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından boşanacaklarını açıklayan Sevilay Tilda Oğuz, şunları söyledi:

“Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum.”

6 yıllık evlilik bitiyor! Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor - 2. Resim

UMUT OĞUZ PAYLAŞIM YAPMADI

Eşinin boşanma açıklamasının ardından konuyla ilgili Umut Oğuz’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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