Metin Serezli imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı

‘Türk Malı’ , ‘Sihirli Annem’ , ‘Arka Sokaklar’ , ‘Kuruluş Osman’ gibi birçok projede yer alan Murat Serezli, imaj değişikliğine gitti. Serezli’nin saçı sakalı birbirine karışmış hali görenleri şaşırttı.

Usta oyuncu Nevra Serezli, sosyal medya hesabından oğlu Murat Serezli’nin son halini paylaştı. Nevra-Metin Serezli çiftinin oğulları Murat Serezli yeni görüntüsüyle şaşkına uğrattı.

GÖRENLER GANDALF’A BENZETTİ

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Metin Serezli, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranlarını saçı ve sakalını uzun zamandır kestirmeyen oyuncuyu Yüzüklerin Efendisi serisindeki Gandalf karakterine benzetti.

Yeni projesi 'Göktürk' için imaj değişikliğine gittiği öğrenilen Serezli’nin son halini annesi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ünlü ismin takipçileri “Murat Bey filozof olmuş” , “Sakal hiç olmamış, o ne öyle?” , “Tarzan film projesi var sanırım” gibi yorumlar yaptı.

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı.

Oyuncu Murat Serezli zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3D animasyon ve yönetmenlikten biraz uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuğa yöneldi. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcom’da rol aldı.