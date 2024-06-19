Ali Atay ve Serkan Keskin’den yeni komedi: Anonim dizisinde buluştular

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun’da başrolü paylaşan Ali Atay ve Serkan Keskin yeni komedi dizisi için bir araya geldi. İkili, ‘Anonim’ adını taşıyan ve tarihi absürt olayları anlatan dizinin çekimlerine başladı. Merakla beklenen yapım Ekim ayında izleyici ile buluşacak.

Televizyon dünyasının unutulmayanları arasında yer alan Leyla ile Mecnun’un sevilen oyuncuları Ali Atay ve Serkan Keskin, yepyeni bir diziyle ekranlara gelmek için gün sayıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ali Atay ve Serkan Keskin, Anonim’de Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır ile başrolü paylaşacak.

“Tarihi absürd olaylar günümüzde devam etse ne olurdu?” sorusundan yola çıkılarak çekilen eğlenceli dizinin hikayeleri Fırat Parlak, Arda Erdik ve Yiğit Tümer imzası taşıyor. Dizinin senaryosu ise yönetmen kimliğiyle de çok başarılı olan ödüllü oyuncu Ali Atay ve ekibine ait.

FARKLI KADIN OYUNCULAR EŞLİK EDECEK

Anonim’de Ali Atay, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır’a farklı kadın oyuncular eşlik edecek. Bir tarihçinin anlatıcı olarak yer alacağı dizinin ilk bölümünde Deniz Cengiz, ikinci bölümünde ise İdil Sivritepe rol alacak.

6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

6 bölümden oluşacak komedi dizisinin ekim ayında yayınlanması planlanıyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.