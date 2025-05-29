Basat Öztürk'e yeni görev! Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne atandı

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaya ilişkin karara göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi olarak atandı.

BASAT ÖZTÜRK KİMDİR?

Basat Öztürk , 7 Aralık 1963'te Elazığ'da doğdu . 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında NATO Savunma Koleji'ne kaydoldu. Öztürk İngilizce bilmektedir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.