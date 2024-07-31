Başıboş köpeklerle ilgili yasa TBMM'den geçti

Sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Belediyelere köpeklerin toplanması için de 4 yıl süre verildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Başıboş köpeklerin toplanması, rehabilitasyonu ve tehlike oluşturanların ötanazi işlemine tabi tutulmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulunda 224 ret oyuna karşılık 273 kabul oyu ile yasalaştı. Yasa ile sahipli, sahipsiz hayvan tanımı netleştiriliyor, bakımevlerine alınan hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilmesi ve rehabilite edilenlerin, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılacakları hükme bağlanıyor. Yasa ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

KARAR VETERİNERİN

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki ‘ötanazi’ hükümleri uygulanacak. Bu kanunda, “Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi, insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda ötanazi yapılmasına karar verilebileceği” düzenleniyor. Ötanazi işleminin veteriner hekim tarafından yapılacağı hükme bağlanıyor.

Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmek veya hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakmak yasak olacak.

İnsan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla bakımevleri, hastaneler ve ameliyathaneler kurmak, bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak. Belediyelere, hayvan bakımevleri kurmaları ve mevcut bakımevlerinin koşulları iyileştirmeleri konusunda 31 Aralık 2028’e kadar süre tanınıyor.

2 YILA KADAR HAPİS

Yerel yönetimlere, kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayıracakları, büyükşehir belediyelerinde bu oranın binde üç olarak uygulanacağı ve ayrılan bu kaynağın başka bir amaçla kullanılamayacağı hükme bağlanıyor. Belediyeler, belirtilen oranların üzerinde bir harcama yaparlarsa, bu harcamanın yüzde 40’ını Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak. Başıboş köpekler için ayrılan bütçeleri başka amaçlar için kullananlara ve sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yöneticilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yasa ile kedi ve köpek sahiplerine, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırma zorunluluğu 2025 yılı sonuna kadar uzatılıyor.

TERKEDENE 60 BİN LİRA

Sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası 60 bin lira olarak belirleniyor. Ayrıca, yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakılması fiillerinin idari para cezası hayvan başına 50 bin lira olacak. Yasanın çıkması ile birlikte hem devlet eliyle hem de belediyeler eliyle yoğun bir sahiplendirme kampanyası başlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tüm toplum kesimlerine başıboş sokak köpeklerini sahiplenme çağrısı yapmıştı.

ÖZEL: KANUNUN ÖRTÜLÜ TALİMATINA UYMAYACAĞIZ

CHP lideri Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanunu değerlendirdi. Özel “Kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız” dedi.

Özgür Özel, CHP’li belediyelerin “kanunun üstü örtük, yani ‘sen bu işi çözemezsin, çözemezsen cezalısın, gel katliam yap’ çağrısına direneceklerini ve asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacağını” kaydetti.