Sahipsiz köpekleri toplayan Silvan Belediyesi tepkilerin ardından paylaşımını sildi! İkinci açıklama hayrete düşürdü

Sokaklarda dehşet saçan sahipsiz köpeklere yönelik yapılan düzenleme TBMM'den geçti. Başıboş köpekleri topladıklarını duyuran DEM Partili Silvan Belediyesi, tepkiler sonrasında paylaşımını sildi. Yapılan ikinci paylaşımda ise tam tersi ifadelere yer verildi. Silvan Belediyesi, sahipsiz köpeklerin tekrar sokağa salınacağını belirtti.

Diyarbakır'ın DEM Partili Silvan Belediyesi tarafından sahipsiz köpekler için yapılan "Başıboş gezen köpekler toplandı" açıklaması kısa sürede sosyal medyada silindi. Silvan Belediyesi tepkiler sonrasında yeni bir açıklama yaparak, "Hayvanlarımızı tekrardan aldığımız yere bırakacağız" ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI SİLVAN BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda gece saatlerinde kabul edilerek yasalaştı.

Günün erken saatlerinde belediye tarafından oluşturulan ekipler, sokak köpekleri yakalayıp barınaklara teslim etti. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından, ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan açıklamada ise, "Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artarak sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIM SİLİNDİ, TAM TERSİ AÇIKLAMA YAPILDI

Sokaktaki sahipsiz köpeklerin tehlikesi görmezden gelinerek, yasaları uygulayan Silvan Belediyesi'ne tepkiler geldi. Sosyal medyadaki linç sonrasında Silvan Belediyesi yaptığı paylaşımı sildi.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından kısa bir sonra ilk açıklamanın tam tersi bir paylaşım yapıldı.

Sahipsiz köpekler için çıkan yasanın uygulanmayacağını belirten Silvan Belediyesi, "Hayvanlarımız için canlarımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Aşıları ve tedavileri için bizlerde burada hazırız. Bizler belediye olarak hiçbir şekilde hayvanları uyutmayacağız." paylaşımında bulundu.

DEM Partili Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kısırlaştırma operasyonumuz bitti. Ameliyattan sonra köpeğimize 3 günlük postoperatif tedaviler yapılacak. Tedavisi biten hayvanlarımızı tekrardan aldığımız yere bırakacağız."

Silvan Belediye Eş Başkanı Sevim Biçici, sosyal medya hesabından toplanan köpeklerin geri bırakıldığını duyurdu. X hesabından paylaşımda bulunan Biçici, "Uzman veterinerlerimiz eşliğinde kısırlaştırma işlemi yapılıp, sağlık durumu iyi olan köpekler tekrar alınan yere bırakılırken, sağlık durumu dışarda yaşamaya el vermeyen köpekler ise belediyemiz bünyesinde bulunan barınaklarda bakımlarına devam edilir" ifadelerine yer verdi.