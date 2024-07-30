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Korunaklı sitelerde cins köpekleriyle yaşıyorlar! 'İzole' savunuculara tepki büyük

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Korunaklı sitelerde cins köpekleriyle yaşıyorlar! &#039;İzole&#039; savunuculara tepki büyük

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fahiş fiyatlara satılan cins köpekleri ile korunaklı sitelerde yaşayan ünlülerin 'yasayı geri çek' kampanyasına destek vermesi sosyal medyada tepki topladı.

SAMET EKER'İN HABERİ / ANKARA - Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine karşı çıkan ünlüler, sokak köpeği olmayan korunaklı lüks villa sitelerinin bulunduğu mahallelerde yaşıyor.

Sokak köpeklerinden izole bir hayat süren ve ‘Yasayı geri çek’ kampanyası yürüten, fahiş fiyatlara satılan cins köpekleri ile yaşayan ünlü isimler arasında Seren Serengil, Hande Erçel, Ömür Gedik, Şahan Gökbakar, Pınar Deniz, Ajda Pekkan ve Nebahat Çehre de bulunuyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise sosyal medyadan düşüncelerini dile getiriyor. Onlardan bazıları şöyle:

◾ “Lüks evlerinde cins köpek besleyenlerin, başıboş köpeklerin sokakta yaşamasını istemesinin tek sebebi paradır. Dertleri sokak köpekleri olsaydı; evlerinde cins köpek yerine onları beslerdi. Türkiye’de sokakta köpeklerini destekleyen her ünlünün evine 10 köpek verilmelidir.”

◾ “Bu tarz ünlülerin hepsini sosyal medyadan engelleyeceğim. Umarım benim gibi yapanlar olur da prim vermeyi kesince milletin ne dediğine odaklanırlar.”

◾ “Ünlüleri o köpekler ısırmadıkça; evladı parçalanan annelerin acısını anlamayacaklar. Sağlam, yüksek duvarlı evlerde korunmak kolay. İnsan sevmeyen hayvanı nasıl sever.”

◾ “Halkın hayat şartları, bu insanların zerre kadar umurunda değil. Onlar, kendilerini yalnızca kedi-köpek severek ‘hayvansever’ ve ‘iyi’ hissetsinler yeter.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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