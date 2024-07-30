İşte kara tablo: 4 milyon köpeğe 322 barınak

Türkiye’de 1.402 belediye var. 20 yılda sadece 322 barınak yapıldı. Sokakta 4 milyon köpek bulunuyor. Bunun 40’ta biri barınakta. Mevcut hâliyle her barınağa 12 bin 400 köpek düşüyor!

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin Meclis’teki görüşmelerinde çarpıcı bilgiler aktardı. Türkiye genelinde sadece 322 barınak bulunduğunu belirten Kirişci “Bunların kapasitesi 105 bindir. Burada ‘4 milyon hayvanı da bu barınaklarda tutacaksak ne kadar barınağına ihtiyacımız var?’ sorusu geliyor. Takvim olarak 31 Aralık 2028’in bildirilmesinin esas amacı aslında budur” dedi.

20 YILDA 2,5 MİLYON KISIRLAŞTIRMA

Bu kanunla birlikte büyükşehirlerde net gelirin binde 3’ü, 25 binin üzerindeki belediyelerin binde 5 oranında bütçeden pay ayırmak zorunda olacağını hatırlatan Kirişci “Bu kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren dört yıl süreyle belediyeler kendi bütçelerinden bahsedilen oranlar nispetinde parayı ayırıp barınakları yapacaklar” diye konuştu.

Vahit Kirişci, kısırlaştırma çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi: Hayvanları Koruma Kanunu’nun çıktığı yılın 2004 yılından bu yana kısırlaştırılan hayvan sayısı 2 milyon 504 bin 595. Aşılanan hayvan sayısı 2 milyon 846 bin 387. Sahiplendirilen hayvan sayısı 533 bin 4 adettir.

55 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Görüşmelerde söz alan tasarının mimarlarından AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu da “Emniyet Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 2019-2023 yıllarında hayvana çarpma şeklinde 3 bin 534 trafik kazası, buna bağlı olarak 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma meydana gelmiştir” bilgilerini paylaştı.

YILLIK MALİYET 84 MİLYAR

Muhalefetin karşı çıktığı teklifin gerekçesinde “Kapasite düşüldüğünde 1,9 milyon sahipsiz hayvan için daha 1.000 hayvan kapasiteli, 1.900 adet bakımevi tesis edilmesi gerekmektedir. Hayvan başına 4 metrekare alan ayrılmak suretiyle 1.000 hayvan kapasiteli bir bakımevinin maliyeti minimum 3,5 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 1,9 milyon hayvan için bakımevi yapımının maliyeti 6,65 milyar TL’dir. Belediyelerden elde edilen verilere göre bir hayvanın besleme maliyeti aylık ortalama 3.500 TL, yıllık maliyeti 42.000 TL’dir. İki milyon hayvana, ömürleri boyunca hayvan bakımevinde bakılacak olması hâlinde yıllık maliyeti 84 milyar TL’dir” denilmişti.