Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP’li belediyelerin köpek aşkı! Mama için milyonlar harcamışlar

CHP’li belediyelerin köpek aşkı! Mama için milyonlar harcamışlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP’li belediyelerin köpek aşkı! Mama için milyonlar harcamışlar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devlete borçlarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelerin köpek aşkı ortaya çıktı. CHP'li belediyeler, milyonlarca TL'lik köpek ve kedi maması ihalesine çıktı.

SAMET EKER ANKARA - SGK’ya borçlarıyla gündeme gelen CHP’li belediyelerin, kaynaklarını köpek ve kedi mamasına harcadığı ortaya çıktı. CHP’li Çankaya Belediyesinin mart ayında 450 bin kilogram, 17 bin nüfuslu Rize Fındıklı Belediyesi ise 35 bin kilogram mama ihalesi düzenlediği öğrenildi. Yine aynı şekilde yakın zamanda CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi 125 bin, Kırıkkale Belediyesi 34 bin 500, Beşiktaş Belediyesi 25 bin 200 kilogram köpek ve kedi maması ihalesine çıktı.

Mamaların kilosu 24 lira 130 arasında değişirken, işçilerin maaşlarını ve kurumlara borçlarını ödeyemeyen CHP’li belediyelerin milyonlarca lirayı mamaya harcaması tepki çekti. Öte yandan uzmanlar da, sokak hayvanlarının yemek artıkları ile beslenebileceğini belirterek, mama almanın israf olduğunu belirtiyor.
Konuya ilişkin gazetemize konuşan Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu “Kamu kaynakları ile milyarlarca lira harcanarak tonlarca kilogram köpek maması alınıyor. Bu mamaları sokaklara saçıyoruz. Ne kadarının hayvanlara ulaştığı ise belirsiz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ortak yapımlar yarışacak! Prestijli festivallere TRT çıkarması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kandil’i dağıtmadan bırakmayacağız! Terörle mücadelede dönüş yok - Gündem"Dönüş yok! Kandil’i dağıtmadan bırakmayacağız"Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak - GündemYasa dışı bahis oynayana hapisKuduz alarmı verildi, bir mahalle ve köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı - GündemArtvin'de kuduz alarmı! Bir mahalle ve köyde önlem alındıAnkara ve Gümüşhane'de kan donduran görüntüler! Biri silah biri bıçakla dehşet saçtı... Ölü ve yaralılar var - GündemAnkara ve Gümüşhane'de kan donduran olay!En çok borcu olan belediyeler CHP'de! Özgür Özel'den "Çıkar çöpleri toplarız" çıkışı geldi - GündemÖzgür Özel'den "Çıkar çöpleri toplarız" çıkışı geldiBakan Memişoğlu'ndan 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Yunan mevkidaşına cevap - GündemBakan Memişoğlu'ndan mevkidaşına cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...