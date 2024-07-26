CHP’li belediyelerin köpek aşkı! Mama için milyonlar harcamışlar

Devlete borçlarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelerin köpek aşkı ortaya çıktı. CHP'li belediyeler, milyonlarca TL'lik köpek ve kedi maması ihalesine çıktı.

SAMET EKER ANKARA - SGK’ya borçlarıyla gündeme gelen CHP’li belediyelerin, kaynaklarını köpek ve kedi mamasına harcadığı ortaya çıktı. CHP’li Çankaya Belediyesinin mart ayında 450 bin kilogram, 17 bin nüfuslu Rize Fındıklı Belediyesi ise 35 bin kilogram mama ihalesi düzenlediği öğrenildi. Yine aynı şekilde yakın zamanda CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi 125 bin, Kırıkkale Belediyesi 34 bin 500, Beşiktaş Belediyesi 25 bin 200 kilogram köpek ve kedi maması ihalesine çıktı.

Mamaların kilosu 24 lira 130 arasında değişirken, işçilerin maaşlarını ve kurumlara borçlarını ödeyemeyen CHP’li belediyelerin milyonlarca lirayı mamaya harcaması tepki çekti. Öte yandan uzmanlar da, sokak hayvanlarının yemek artıkları ile beslenebileceğini belirterek, mama almanın israf olduğunu belirtiyor.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu “Kamu kaynakları ile milyarlarca lira harcanarak tonlarca kilogram köpek maması alınıyor. Bu mamaları sokaklara saçıyoruz. Ne kadarının hayvanlara ulaştığı ise belirsiz” dedi.