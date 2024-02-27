Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Batuhan A'nın kayıp dört mürettebatından hala haber yok... Yeni arama noktası, midye çiftliği

    Batuhan A'nın kayıp dört mürettebatından hala haber yok... Yeni arama noktası, midye çiftliği

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Marmara Denizi, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü günde de devam ediyor. 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 7 tekne, 15 bot, 8 insansız hava aracı, dron, 3 römorkörle devam eden çalışmalarda son olarak iki dalgıç geminin enkazından 500 metre uzaklıkta bulunan 20 metre derinlikteki midye çiftliğine daldı.

    Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası yakınlarından su alıp batan Batuhan A adlı kargo gemisinin 6 mürettebatından ikisinin cansız bedeni bulunurken kayıp 4 kişi için arama çalışmaları ise devam ediyor. 

    Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav için yürütülen çalışmalarda çeşitli kuruluşlardan 21'i dalgıç 612 personel görev aldı.

    SU ÜSTÜ VE SU ALTINDA ARAMALAR SÜRÜYOR

    Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 7 tekne, 15 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör ve 2 köpek kullanıldı.

    Batuhan A'nın kayıp dört mürettebatından hala haber yok... Yeni arama noktası, midye çiftliği - 1. Resim

    Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'ndendenizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar gerçekleştirildi.

    Arama çalışmalarında Sahil Güvenlik ekipleri de görev aldı. Botlarla su üstünde devriye atan ekipler, su altına da dalışlar yaptı. Dalgıçlar dalış sırasında kaydettikleri görüntüleri daha sonra inceledi.

    Batuhan A'nın kayıp dört mürettebatından hala haber yok... Yeni arama noktası, midye çiftliği - 2. Resim

    MİDYE ÇİFTLİĞİNE DALDILAR

    Kayıp mürettebatın Kurşunlu Limanı ile Yenice arasında kıyıya yakın bir konumda olan çiftliğe sürüklenme ihtimaline karşı tarama gerçekleştirilen ekipler, Sahil Güvenliğin KB-43 botuyla bölgede dalış hazırlıkları yaptı. Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından iki dalgıç, geminin enkazından 500 metre uzaklıkta bulunan 20 metre derinlikteki midye çiftliğine daldı.

    ENKAZ 4 MİL AÇIKTA

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

    Batuhan A'nın kayıp dört mürettebatından hala haber yok... Yeni arama noktası, midye çiftliği - 3. Resim

    Batan gemide görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

    Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çanakkale ve İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu - GündemÇanakkale ve İstanbul'da hissedilen bir deprem olduÖğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı - GündemÖğretmenden hayat kurtaran hareketCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı: Rahmetle yad ediyorum - GündemErdoğan, vefat yıl dönümünde Erbakan'ı andıÖğretmenlere saygısızlık TikTok'ta 'akım' oldu! İzmir'de öğrencilerin videosu tepki çekti - Gündemİzmir'de öğrencilerin videosu tepki çektiArılar da güneşli havaya kandı... Kışa yorgun giren arıların ölümleri yüzde 90 arttı - GündemYorgun arıların ölümleri tedirgin ediyorAdnan Oktar'ın iki ayrı davayla hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - GündemHakim karşısına çıkacağı tarih belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da: Endişe etmesin, prangalarından kurtulacak - Gündem"Endişelenmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacak"
    Sonraki Haber Yükleniyor...