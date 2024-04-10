Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bayram öncesi korkunç haber! Sakarya'da bir aile yok oldu, sebebi belli oldu

Bayram öncesi korkunç haber! Sakarya'da bir aile yok oldu, sebebi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Bayram öncesi kahreden haber Sakarya'dan geldi. Babasını ve üvey annesini silahla öldüren kişi, omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç olayın sebebi ortaya çıktı, işte detaylar...

Feci olay dün akşam Hendek ilçesine bağlı Akova Mahallesi'nde yaşandı. Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını, küçük kardeş ise ağabeyini öldürdü. Olayın sebebi de ortaya çıktı.

Bayram öncesi korkunç haber! Sakarya'da bir aile yok oldu, sebebi belli oldu - 1. Resim

MAL YÜZÜNDEN AİLESİNİ KATLETTİ

İddiaya göre, aile içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı. Mevlüt Çelik, yanında bulunan silah ile üvey annesi Melek Çelik'i ve öz babası Vahdettin Çelik’i öldürdü. Olayı duyduğu gibi eve gelen Selçuk Çelik ise sokak ortasında karşılaştığı ağabeyi ile kavga etmeye başladı.

Bayram öncesi korkunç haber! Sakarya'da bir aile yok oldu, sebebi belli oldu - 2. Resim

Mevlüt Çelik, silahla omzundan vurduğu kardeşi tarafından, arbede sırasında kesici aletle yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar Mevlüt Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken yaralı olan kardeşini ise hastaneye kaldırdı. 

Bayram öncesi korkunç haber! Sakarya'da bir aile yok oldu, sebebi belli oldu - 3. Resim

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çelik ailesinin cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Durumu haber alarak bölgeye gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Bayram öncesi korkunç haber! Sakarya'da bir aile yok oldu, sebebi belli oldu - 4. Resim

GERİYE SADECE FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan, hayatını kaybedenlerden geriye ise fotoğrafları kaldı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

Bayram öncesi korkunç haber! Sakarya'da bir aile yok oldu, sebebi belli oldu - 5. Resim

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
ABD'den uyarı: Çin'in üretim fazlasını dünya ekonomisi kaldırmazDüzce'ye gidecekler dikkat! Valilik açıkladı, 24 saat yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düzce'ye gidecekler dikkat! Valilik açıkladı, 24 saat yasaklandı - GündemDüzce'ye gidecekler dikkat! Valilik açıkladı, 24 saat yasakBakan Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı - Gündem"Türk Polisi dev bir çınar gibi"Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle cevap: Hırsınız size yalan da söyletmiş - Gündem'Hırsınız size yalan da söyletmiş'Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu - GündemÇorum'da korkutan depremPençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu - GündemPençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit olduKontrolden çıkan otomobil gölete uçtu! Yüzerek çıktılar - GündemKontrolden çıkan otomobil gölete uçtu! Yüzerek çıktılar
Sonraki Haber Yükleniyor...