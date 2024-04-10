Bayram öncesi korkunç haber! Sakarya'da bir aile yok oldu, sebebi belli oldu

Bayram öncesi kahreden haber Sakarya'dan geldi. Babasını ve üvey annesini silahla öldüren kişi, omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç olayın sebebi ortaya çıktı, işte detaylar...

Feci olay dün akşam Hendek ilçesine bağlı Akova Mahallesi'nde yaşandı. Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını, küçük kardeş ise ağabeyini öldürdü. Olayın sebebi de ortaya çıktı.

MAL YÜZÜNDEN AİLESİNİ KATLETTİ

İddiaya göre, aile içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı. Mevlüt Çelik, yanında bulunan silah ile üvey annesi Melek Çelik'i ve öz babası Vahdettin Çelik’i öldürdü. Olayı duyduğu gibi eve gelen Selçuk Çelik ise sokak ortasında karşılaştığı ağabeyi ile kavga etmeye başladı.

Mevlüt Çelik, silahla omzundan vurduğu kardeşi tarafından, arbede sırasında kesici aletle yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar Mevlüt Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken yaralı olan kardeşini ise hastaneye kaldırdı.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çelik ailesinin cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Durumu haber alarak bölgeye gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

GERİYE SADECE FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan, hayatını kaybedenlerden geriye ise fotoğrafları kaldı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.