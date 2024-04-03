Bayram tatili Yunanistan'a yaradı: Kapıda vize talepleri patlattı

Bayram tatiliyle birlikte kapıda vize veren Yunan adalarına talep arttı. Talep geçen seneye oranla iki kat artarken Yunan adalarında 7 gecelik oda fiyatlarının ortalama 10 bin liradan başladığı kaydedildi.

Türk vatandaşlar için Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı. 10 Yunan adasına 60 euro ödeyerek alınacak vize Türklerin rotasını da bu yöne çevirdi.

Okulların ara tatiliyle birleşerek 9 güne çıkan bayram döneminde turizme talep arttı. Önceki bayramda Yunan adalarına 10 binden fazla Türk turist giderken, bu bayramda sayının 20 bine çıkması bekleniyor.

TALEP İKİ KATINA ÇIKTI

Ekonomim'de yer alan habere göre, Yunan adası feribotlarının dolulukları yüzde 80’lere çıktı. Yerli turistin bayram döneminde iç hatlardaki uçak bileti talebi yüzde 85 artarken, dış hatlarda bu oran yüzde 20’yle sınırlı kaldı. Yerli otellerin ise bayramda yüzde 85 dolulukları yakalaması bekleniyor.

EN ÇOK TALEP EDİLEN YERLER

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 9 günlük bayram tatilinde yurt dışında en popüler destinasyonun Yunan adaları olduğunu belirtti. Yavuz, kapıda vize uygulaması kararı alınan 10 Yunan adasından bu bayramda en yoğun talebi Midilli, Sakız, Kos, Rodos ve Meis’in gördüğünü dile getirdi. Nisan ayında adalarda turizm sezonu bizdeki gibi hareketli olmadığını, birçok tesisin henüz açılmadığını kaydeden Yavuz, “İyi bir 4 yıldızlı otelde günlük kişi başı oda kahvaltı 50-70 Euro konaklama için bütçelemek lazım. Çok daha yüksek ve daha düşük fiyatlarda konaklama tabii ki mümkün. Yunanistan otellerinde 1 Mart’tan itibaren Eko Tax adında ekstra bir vergi ödeniyor. 5 yıldızlı otel için odabaşı günlük 10, 4 yıldızlı otel için 7 Euro, yani 1 hafta için 5 yıldızda 70 Euro ayrıca vergi ödenmesi gerekiyor” dedi.