Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Bakan Özhaseki paylaştı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde hava sıcaklıklarının biraz azalacağını belirten Bakan Özhaseki, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. İşte Meteoroloji'nin bayram tahminleri...

Yurdun birçok bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşlar bunalttı, İstanbul'da dün serinleyen hava ise bir nebze rahatlattı. Peki Kurban Bayramı'nda ve dokuz günlük tatil boyunca hava nasıl olacak? Sevindiren haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki paylaştı.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan Kurban Bayramı hava tahmin raporunu paylaşan Bakan Özhaseki, hafta sonundan itibaren Türkiye'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Özhaseki, "9 günlük tatil boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor" bilgisini verdi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın birinci günü Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde, bayramın ikinci günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde, bayramın üçüncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde, bayramın dördüncü günü ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olacak.



MGM BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI



MGM BAYRAMIN 2. GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI



MGM BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI



MGM BAYRAMIN 4. GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI