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Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki kentten geçiş sırasında Ankara istikametinde Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe tünelleri mevkisinde yoğun araç trafiği yaşanıyor.

Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu - 1. Resim

Hatipköy mevkisinde ise zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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