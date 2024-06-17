Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu
Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki kentten geçiş sırasında Ankara istikametinde Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe tünelleri mevkisinde yoğun araç trafiği yaşanıyor.
Hatipköy mevkisinde ise zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
Meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı