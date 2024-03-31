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Haberler > Gündem > Behzat Ç. Etimesgut'ta seçime girmişti! Açık ara önde götürüyor

Behzat Ç. Etimesgut'ta seçime girmişti! Açık ara önde götürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Behzat Ç. Etimesgut&#039;ta seçime girmişti! Açık ara önde götürüyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinin seçim sonuçları merak edildi. CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu diğer adaylara göre açık ara önde bulunuyor. İşte parti parti oy sonuçları...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sandıkların yüzde 12.05'i açıldı. İlçede 2024 yılı yerel seçimi sonuçları son belirlenen rakamlara göre saat 21.56 itibarıyla şöyle:

CHP adayı Erdal Beşikçioğlu : %55.28

MHP adayı Enver Demirel : %33.93

Yeniden Refah Partisi adayı Abdulkadir Baloğlu : %2.96

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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