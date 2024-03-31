Behzat Ç. Etimesgut'ta seçime girmişti! Açık ara önde götürüyor
Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Etimesgut ilçesinin seçim sonuçları merak edildi. CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu diğer adaylara göre açık ara önde bulunuyor. İşte parti parti oy sonuçları...
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sandıkların yüzde 12.05'i açıldı. İlçede 2024 yılı yerel seçimi sonuçları son belirlenen rakamlara göre saat 21.56 itibarıyla şöyle:
CHP adayı Erdal Beşikçioğlu : %55.28
MHP adayı Enver Demirel : %33.93
Yeniden Refah Partisi adayı Abdulkadir Baloğlu : %2.96
Düzenleyen: Sibel Sancaklı - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi