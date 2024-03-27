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Haberler > Gündem > Belçika’dan sonra Almanya! PKK yandaşları Türk Konsolosluğu'nu hedef aldı

Belçika’dan sonra Almanya! PKK yandaşları Türk Konsolosluğu'nu hedef aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belçika’da yaşanan gerginlik Almanya’ya da sıçradı. Terör örgütü destekçileri, Hannover kentindeki Türk Konsolosluğuna saldırı girişiminde bulundu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder’de, önceki gün terör örgütü yandaşlarıyla Türk vatandaşları arasında gerginlik yaşandı. Nevruz’la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, Öcalan’ın posterleriyle tur attı. Terör yanlıları daha sonra Türk asıllı vatandaşların yaşadığı caddeden geçerek provokasyon yapınca ortalık karıştı, arbede çıktı.

TERÖR SEMPATİZANLARI DAYAK YEDİ

Gerilim daha da tırmandı, tekrar toplanan terör örgütü yandaşları olayların yaşandığı yere geldi. Hainlerin saldırı hazırlığında olduğunu haber alan Türkler ise sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Karşılarında beklemediği kadar kalabalığı gören PKK yandaşları, kaçmaya başladı. Kovalamaca ara sokaklarda yaşanırken, yakalanan bazı terör sempatizanları dayak yedi. PKK sempatizanlarını linçten Belçika polisi kurtardı. Çok sayıda provokatör hastanelik oldu.

BELÇİKA'DAN SONRA ALMANYA!

Belçika'da yaşanan gerginlik Almanya'ya da sıçradı. Hannover kentinde bir grup PKK yanlısı Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırı düzenledi. Saldırganlar Başkonsolosluğa taş ve sopalarla zarar vermek istedi. O anlar kameralara da yansıdı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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