Belediyeler Birliği, Cumhur İttifakı’na geçebilir! DEM Parti'nin tutumu belirleyici olacak

Türkiye Belediyeler Birliği’nde Vahap Seçer’in tutuklanmasıyla boşalan başkanvekilliği için 15 Ekim’de sandık kuruluyor. Birlik yönetiminin Cumhur İttifakı’na geçmesini istemeyen CHP, Yeni Parti ve DEM Parti’ye ortak aday çıkarma çağrısı yaptı. Toplam 392 üyeye sahip CHP ve Yeni Parti uzlaşır, 56 üyeli DEM Parti de destek verirse muhalefet çoğunluğu koruyacak, aksi halde yönetim Cumhur İttifakı’na geçebilecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanmasının ardından gözler, 15 Ekim’de Ankara’da yapılacak başkanvekilliği seçimine çevrildi. Saat 14.30’da bir otelde gerçekleştirilecek olağanüstü seçim öncesinde TBB Meclisi’ndeki dengeler belli oldu.

MUHALEFET İÇİN TEK YOL ORTAK ADAY

Yaklaşık 2,5 yıldır muhalefetin yönetiminde bulunan birliğin yönetiminin 15 Ekim’deki seçimde yeniden Cumhur İttifakı’na geçme ihtimali bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, TBB Meclisinde AK Parti’nin 304, CHP’nin 261, Yeni Parti’nin 131, MHP’nin 57, DEM Parti’nin 56, Yeniden Refah Partisi’nin 9 ve İYİ Parti’nin 3 üyesi bulunuyor. CHP ve Yeni Parti’nin ortak aday üzerinde uzlaşamaması halinde AK Parti ve MHP’nin göstereceği adayın başkanvekili seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kritik seçimde DEM Parti’nin de nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

DEM PARTİ’NİN TUTUMU ÖNEMLİ

CHP ve Yeni Parti’nin toplam 392 üyeye sahip olması, ortak aday üzerinde uzlaşılması hâlinde muhalefete önemli bir avantaj sağlıyor. AK Parti ve MHP’nin toplam üye sayısı ise 361. CHP ve Yeni Parti’nin adaylık konusunda anlaşamaması ve oyların bölünmesi durumunda Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanma ihtimali artıyor. Seçimde DEM Parti’nin 56 üyelik grubunun tutumu da belirleyici olacak. DEM Parti’nin ortak adaya destek vermesi hâlinde muhalefet birliğin yönetimini koruyabilecek. Tarafsız kalması durumunda ise seçim, muhalefet ile Cumhur İttifakı arasında başa baş bir yarışa dönüşecek.

CHP’DEN YENİ PARTİ VE DEM’E ORTAK ADAY ÇAĞRISI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da yaptığı açıklamada Yeni Parti ve DEM Parti’ye ortak aday çağrısında bulundu. Birliğin yönetiminin muhalefette kalması için iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sarı, “Bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Birlikte ortak aday üzerinde uzlaşmalıyız. Ortak aday çıkartabilirsek ve bu süreci birlikte yönetebilirsek Belediyeler Birliği yeniden bizde kalacaktır. Biz iletişime, iş birliğine, ortak aday belirlemeye, ortak encümen oluşturmaya hazırız.” dedi. Sarı, kırmızı çizgilerinin “TBB’nin Cumhur İttifakı’na geçmemesi” olduğunu söyledi.

CHP’DE TEK İSİM, YENİ PARTİ’DE ÜÇ İSİM GÜNDEMDE

CHP kurmayları, başkanvekilliği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın isminin öne çıktığını açıkladı. Yeni Parti cephesinde ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun adaylık için değerlendirildiği konuşuluyor. Kulislerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun ismi de ön plana çıkıyor.

Vahap Seçer, mayıs ayında yapılan başkanlık seçiminde 446 meclis üyesinin oyunu alarak göreve seçilmişti. Cumhur İttifakı’nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy almıştı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala