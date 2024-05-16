Beşiktaş’ta bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu! Sosyal medyada son mesajı dikkat çekti

İstanbul Beşiktaş’ta dehşet veren olay... Bir kişi çalıştığı işletmede silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olaydan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Beşiktaş’ta bir kişi, çalıştığı işletmede başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Hayatını kaybeden Burak Bagane'nin olaydan önce sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Bagane, verdiği son mesajda "Leş ve anlamsız hayat” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA BİR KİŞİ BAŞINDAN VURULDU

Olay, Beşiktaş'ın Gayrettepe Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar sesin geldiği noktaya doğru yöneldi.

Burak Bagane isimli şahıs silahla vurulmuş bir şekilde yerde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından Burak Bagane'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"KİMSENİN YANLIŞINA ORTAK OLMADIM"

Olaydan hemen önce hayatını kaybeden Burak Bagane'nin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda Bagane, “Hayatım boyunca doğruları konuştum. Kimsenin yanlışına ortak olmadım. Az adam olun dedikçe şerefsizliği seçenler ile işim olmadı. Kimsenin hakkı yok üstüme bir iyiliğe karşı 10 iyilik yaptım” ve “Leş ve anlamsız hayat” ifadelerine yer verdi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.