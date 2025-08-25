Binadaki top mermisi ekipleri harekete geçirdi! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'da bir apartmanda top mermisi bulundu.

POLİS İNCELEME ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri top mermisi üzerinde incelemelerde bulunurken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

DEKORASYON AMAÇLI ALINMIŞ

Top mermisinin evde yaşayan kiracı tarafından dekorasyon olarak kullanılmak üzere antika olarak alındığı daha sonra ise evden çıkarken apartmanın çöp bölümüne atıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.