Binadaki top mermisi ekipleri harekete geçirdi! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da bir apartmanın çöp bölümünde top mermisi bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken top mermisinin önceki kiracı tarafından dekorasyon amaçlı alındığı ve taşınırken çöpe atıldığı öğrenildi.

Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'da bir apartmanda top mermisi bulundu.

POLİS İNCELEME ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri top mermisi üzerinde incelemelerde bulunurken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Binadaki top mermisi ekipleri harekete geçirdi! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı - 1. Resim

DEKORASYON AMAÇLI ALINMIŞ

Top mermisinin evde yaşayan kiracı tarafından dekorasyon olarak kullanılmak üzere antika olarak alındığı daha sonra ise evden çıkarken apartmanın çöp bölümüne atıldığı öğrenildi.

Binadaki top mermisi ekipleri harekete geçirdi! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı - 2. Resim

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

