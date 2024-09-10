Binali Yıldırım anjiyo ameliyatı oldu! Sağlık durumu nasıl?
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Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, Kartal'da bulunan bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi. Yıldırım'ın sağlık durumunu ilişkin ilk bilgiler geldi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, anjiyo ameliyatı oldu.
BİNALİ YILDIIRIM ANJİYO AMELİYATI OLDU
Dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo operasyonu geçiren Yıldırım'a 4 adet stent takıldı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Yıldırım'ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.
Öte yandan Binali Yıldırım, 2022 yılında Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanmıştı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı