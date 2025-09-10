Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir gündür yanıyor! Ayakkabıların bulunduğu depodaki yangın söndürülemiyor

Bir gündür yanıyor! Ayakkabıların bulunduğu depodaki yangın söndürülemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Diyarbakır, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan içerisinde ayakkabıların bulunduğu 5 katlı depoda dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın, diğer katlara da sıçraması nedeni ile bir türlü kontrol altına alınamadı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan içerisinde ayakkabıların bulunduğu 5 katlı depoda dün öğlen saatlerinde çıkan yangın hala söndürülemedi. Olay dün öğlen saatlerinde Sur ilçesinde bağlı Savaş Mahallesi Palancılar Sokak’ta bulunan bir ayakkabı deposunda meydana geldi. Ayakkabıların istiflendiği 5 katlı depoda, elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar yangın çıkmasına neden oldu. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir gündür yanıyor! Ayakkabıların bulunduğu depodaki yangın söndürülemiyor - 1. Resim

5 KATA YAYILDI 

Dün öğlen 14.30 sularında başlayan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının 5 katın tamamına yayılması nedeni ile itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alamadı. Yangının devam ettiği iş yerinde ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN DOLAYI BAŞLADI 

Yanan bodrumun sahibi Serdar Kafalar, ''Bodrumda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Fakat bir türlü yangın sönmedi. İş yerimiz dün 14.30’dan beri yanıyor. Bodrumda başladı yangın, sonra üst katlara sıçradı. İçerisinde hep ayakkabı, terlik gibi malzemeler var. Söndürülmesini bekliyoruz'' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıllarca hapis yattı, uslanmadı! 10 ev soyan şahıs tekrar yakayı ele verdiAB’den İsrail’e darbe üstüne darbe! Destekler askıya alındı, anlaşmalar donduruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ümit Özdağ'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi! Bu kez Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor - GündemÖzdağ'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi!CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! AYM görevsizlik başvurusunu reddetti - GündemCHP'de kurultay davasında yeni gelişmeKarakol saldırısında yeni gelişme! 16 kişi serbest bırakıldı - GündemKarakol saldırısında gözaltındaki 16 kişi serbestCHP'ye Beykoz'da bir şok daha! Özlem Gürzel'in ardından 2 isim daha istifa etti - GündemÖzlem Gürzel'in ardından 2 isim daha istifa ettiQR kodlu mezarlara ilgi artıyor! Yeni nesil mezar anlayışı - GündemQR kodlu mezarlara ilgi artıyor!CHP'de kritik tarih yaklaştı! Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi: Bu kadar mı kıymetli koltuk - GündemKılıçdaroğlu'na tepki: Bu kadar mı kıymetli...
Sonraki Haber Yükleniyor...